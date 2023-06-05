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Шебордаев Георгий Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Около 1824

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: Шебордаева Мелания Федоровна

Бракосочетание
Около ?.09.1821

Жена: Шаманова Матрона Венедиктовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.03.1822

Дочь: Шебордаева Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Шаманова Матрона Венедиктовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1823

Дочь: Шебордаева Параскева Георгиевна

Мать ребёнка: Шаманова Матрона Венедиктовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1824