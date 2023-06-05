Шебордаев Георгий Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиОколо 1824
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Бракосочетание
Около ?.09.1821
Рождение ребёнка
03.03.1822
Дочь: Шебордаева Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Шаманова Матрона Венедиктовна
Рождение ребёнка
25.10.1823
Дочь: Шебордаева Параскева Георгиевна
Мать ребёнка: Шаманова Матрона Венедиктовна
Смерть
Около 1824