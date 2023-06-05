Шаманова (Козявина) Матрона Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманова (Козявина) Матрона Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: Козявина Ксения Михайловна

Бракосочетание
Около ?.09.1821

Муж: Шебордаев Георгий Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.03.1822

Дочь: Шебордаева Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Шебордаев Георгий Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1823

Дочь: Шебордаева Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: Шебордаев Георгий Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Шаманова Евдокия Дорофеевна

Отец ребёнка: Шаманов Дорофей Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Шаманов Епифан Дорофеевич

Отец ребёнка: Шаманов Дорофей Николаевич

Рождение ребёнка
13.07.1845

Дочь: Шаманова Марина Дорофеевна

Отец ребёнка: Шаманов Дорофей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманов Дорофей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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