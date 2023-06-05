Шаманова (Козявина) Матрона Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Бракосочетание
Около ?.09.1821
Рождение ребёнка
03.03.1822
Дочь: Шебордаева Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Шебордаев Георгий Фомич
Рождение ребёнка
25.10.1823
Дочь: Шебордаева Параскева Георгиевна
Отец ребёнка: Шебордаев Георгий Фомич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Шаманова Евдокия Дорофеевна
Отец ребёнка: Шаманов Дорофей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Шаманов Епифан Дорофеевич
Отец ребёнка: Шаманов Дорофей Николаевич
Рождение ребёнка
13.07.1845
Дочь: Шаманова Марина Дорофеевна
Отец ребёнка: Шаманов Дорофей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно