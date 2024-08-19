Неизвестно Степан Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Степан Павлов

Неизвестно Степан Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.

Дочь: Филиппова Наталья Степанова

Мать ребёнка: не указана

Старая Александровка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.