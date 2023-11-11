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Неваленов Петр Степанович

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Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

12.07.1911

Дата смерти

05.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1911

Отец: Неваленов Степан

Мать: Неваленова Анастасия

Белоруссия
Бракосочетание
1937

Жена: Неваленова Нина Савельевна

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.02.1939

Дочь: Оргина Галина Петровна

Мать ребёнка: Неваленова Нина Савельевна

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.12.1940

Дочь: Головня Раиса Петровна

Мать ребёнка: Неваленова Нина Савельевна

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.09.1947

Сын: Неваленов Александр Петрович

Мать ребёнка: Неваленова Нина Савельевна

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.01.1950

Сын: Неваленов Николай Петрович

Мать ребёнка: Неваленова Нина Савельевна

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Работа или профессия
Неизвестно
Таваровед
Смерть
05.09.1986
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
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