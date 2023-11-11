Неваленов Петр Степанович
Место рожденияБелоруссия
Дата рождения12.07.1911
Дата смерти05.09.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1911
Отец: Неваленов Степан
Мать: Неваленова Анастасия
Белоруссия
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
04.02.1939
Дочь: Оргина Галина Петровна
Мать ребёнка: Неваленова Нина Савельевна
Рождение ребёнка
19.12.1940
Дочь: Головня Раиса Петровна
Мать ребёнка: Неваленова Нина Савельевна
Рождение ребёнка
05.09.1947
Сын: Неваленов Александр Петрович
Мать ребёнка: Неваленова Нина Савельевна
Рождение ребёнка
07.01.1950
Сын: Неваленов Николай Петрович
Мать ребёнка: Неваленова Нина Савельевна
Работа или профессия
Неизвестно
Таваровед
Смерть
05.09.1986
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно