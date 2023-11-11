Неваленова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ильина Дарья Степановна
Отец ребёнка: Неваленов Степан
Рождение ребёнка
12.07.1911
Сын: Неваленов Петр Степанович
Отец ребёнка: Неваленов Степан
Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевчук Лизавета Степановна
Отец ребёнка: Неваленов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груня Степановна
Отец ребёнка: Неваленов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Неваленов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неваленов Василий Степанович
Отец ребёнка: Неваленов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неваленов Иван Степанович
Отец ребёнка: Неваленов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неваленов Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Неваленов Степан
Смерть
1943