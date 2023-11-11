Неваленова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неваленова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ильина Дарья Степановна

Отец ребёнка: Неваленов Степан

Рождение ребёнка
12.07.1911

Сын: Неваленов Петр Степанович

Отец ребёнка: Неваленов Степан

Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевчук Лизавета Степановна

Отец ребёнка: Неваленов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груня Степановна

Отец ребёнка: Неваленов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Неваленов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неваленов Василий Степанович

Отец ребёнка: Неваленов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неваленов Иван Степанович

Отец ребёнка: Неваленов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неваленов Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Неваленов Степан

Смерть
1943
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