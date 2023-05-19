Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1869
Дата смерти08.08.1869
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1869
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 73об, запись 9
Крещение
06.08.1869
Родители: Великосельской волости села великого крестьянин Николай Михайлов и законная жена его Апполинария Андреева, оба единоверческого исповедания. Восприемники: того же села крестьянин Петр Иванов ... Показать все
Крещение
06.08.1869
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 73об, запись 9Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Петр Иванов Шишаков с крестьянско. женкой того же села Марьей Васильевой Кувыркиной Т... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.1869
Причина смерти: неизвестно | Смерть в возрасте неделя ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 77, запись 10
Похороны
10.08.1869
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 73об, запись 9Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Петр Иванов Шишаков с крестьянско. женкой того же села Марьей Васильевой Кувыркиной Т... Показать все