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Евдокия Николаевна

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.08.1869

Дата смерти

08.08.1869

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1869

Отец: Кувыркин Николай Михайлов

Мать: Кувыркина Апполинария Андреева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 73об, запись 9
Крещение
06.08.1869
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Великосельской волости села великого крестьянин Николай Михайлов и законная жена его Апполинария Андреева, оба единоверческого исповедания. Восприемники: того же села крестьянин Петр Иванов ... Показать все
Крещение
06.08.1869
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 73об, запись 9Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Петр Иванов Шишаков с крестьянско. женкой того же села Марьей Васильевой Кувыркиной Т... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
08.08.1869
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно | Смерть в возрасте неделя ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 77, запись 10
Похороны
10.08.1869
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 73об, запись 9Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Петр Иванов Шишаков с крестьянско. женкой того же села Марьей Васильевой Кувыркиной Т... Показать все
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