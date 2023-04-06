Кувыркина Апполинария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кувыркин Николаевич
Отец ребёнка: Кувыркин Николай Михайлов
Рождение ребёнка
18.03.1864
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Кувыркин Николай Михайлов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 36, запись 2
Рождение ребёнка
28.07.1866
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кувыркин Николай Михайлов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 51, запись 6
Рождение ребёнка
05.08.1869
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Кувыркин Николай Михайлов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 73об, запись 9
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно