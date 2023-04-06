Кувыркина Апполинария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркина Апполинария Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кувыркин Николаевич

Отец ребёнка: Кувыркин Николай Михайлов

Рождение ребёнка
18.03.1864

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Кувыркин Николай Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 36, запись 2
Рождение ребёнка
28.07.1866

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кувыркин Николай Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 51, запись 6
Рождение ребёнка
05.08.1869

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Кувыркин Николай Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 73об, запись 9
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувыркин Николай Михайлов

Смерть
Неизвестно