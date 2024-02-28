Wegert Paul
Место рождения
Дата рождения03.02.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1886
Отец: Wegert Heinrich Karl
Мать: Wegert Emilie
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Wegert Martha
Мать ребёнка: Schmidt Lydia
Рождение ребёнка
01.04.1913
Сын: Wegert Ewald
Мать ребёнка: Schmidt Lydia
Черняхов, Житомирська область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Wegert Elsa
Мать ребёнка: Schmidt Lydia
Рождение ребёнка
1916
Сын: Wegert Ludwig
Мать ребёнка: Schmidt Lydia
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Lena
Мать ребёнка: Schmidt Lydia
Рождение ребёнка
1921
Сын: Wegert Gerbert
Мать ребёнка: Schmidt Lydia
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Schmidt Lydia
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Marchel Elsa
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Schmidt Lydia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Marchel Elsa