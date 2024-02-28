Wegert Paul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wegert Paul

Место рождения

Роговка

Дата рождения

03.02.1886

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

1905 г.р.
1891 г.р.

Дети

1911 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
1916 г.р.
1919 г.р.
1921 г.р.

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1886

Отец: Wegert Heinrich Karl

Мать: Wegert Emilie

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Wegert Martha

Мать ребёнка: Schmidt Lydia

Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Wegert Ewald

Мать ребёнка: Schmidt Lydia

Черняхов, Житомирська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Wegert Elsa

Мать ребёнка: Schmidt Lydia

Рождение ребёнка
1916

Сын: Wegert Ludwig

Мать ребёнка: Schmidt Lydia

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Lena

Мать ребёнка: Schmidt Lydia

Рождение ребёнка
1921

Сын: Wegert Gerbert

Мать ребёнка: Schmidt Lydia

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Schmidt Lydia

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marchel Elsa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Schmidt Lydia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Marchel Elsa

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