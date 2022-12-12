посёлок городского типа Черняхов, посёлок городского типа Черняхов, Житомирська область (на 2018) — Familio

Черняхов

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Житомирский уезд, Черняховская волость
151. Черняхов, местечко бывшее владельческое, при речке Половне, дворов 130, жителей 1099, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, часовня Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-8011Черняхівселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Черняхівськийселищна рада Черняхівська
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