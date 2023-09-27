Старостина (Ваничкина) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1921
Дата смерти28.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1921
Отец: Ваничкин Николай
Мать: Ваничкина Александра
Рождение ребёнка
28.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старостин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старостин Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Смерть
28.09.1979
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно