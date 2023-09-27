Старостина (Ваничкина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина (Ваничкина) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1921

Дата смерти

28.09.1979

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1921

Отец: Ваничкин Николай

Мать: Ваничкина Александра

Рождение ребёнка
28.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Смерть
28.09.1979
Тула, город Тула, Тульская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
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