Ваничкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваничкин Николай

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

27.04.1890

Дата смерти

20.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1890

Отец: Ваничкин Филипп

Мать: Ваничкина Ирина

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.11.1921

Дочь: Старостина Нина

Мать ребёнка: Ваничкина Александра

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ваничкин Юрий

Мать ребёнка: Ваничкина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваничкина Александра

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Смерть
20.01.1947
в семашко
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно
всехсвятское кладбище
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