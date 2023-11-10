Ваничкин Николай
Место рождения
Дата рождения27.04.1890
Дата смерти20.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1890
Отец: Ваничкин Филипп
Мать: Ваничкина Ирина
Рождение ребёнка
19.11.1921
Дочь: Старостина Нина
Мать ребёнка: Ваничкина Александра
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ваничкин Юрий
Мать ребёнка: Ваничкина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ваничкина Александра
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Смерть
20.01.1947
в семашко
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно
всехсвятское кладбище