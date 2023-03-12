Карнаухова (Адасовская) Лидия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухова (Адасовская) Лидия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1851

Дата смерти

14.09.1914

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1851

Отец: Адасовский Константин Константинович

Мать: Адасовская Мария Васильевна

Бабанська: "Карнаухова"
Рождение ребёнка
1870

Сын: Карнаухов Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Карнаухов Юрий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнаухов Юрий Федорович

Крещение
Неизвестно
восприемник Василий Никифорович Кошелев
Смерть
14.09.1914
Киев, Киевский уезд
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