Карнаухова (Адасовская) Лидия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1851
Дата смерти14.09.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1851
Бабанська: "Карнаухова"
Рождение ребёнка
1870
Сын: Карнаухов Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Карнаухов Юрий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
восприемник Василий Никифорович Кошелев
Смерть
14.09.1914
Киев, Киевский уезд