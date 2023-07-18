Чижиков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1951
Сын: Чижиков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Чижикова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спирина Валенина Михайловна
Мать ребёнка: Чижикова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чижиков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Чижикова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чижиков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Чижикова Лидия