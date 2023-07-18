Чижиков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижиков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1951

Сын: Чижиков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Чижикова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина Валенина Михайловна

Мать ребёнка: Чижикова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижиков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Чижикова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижиков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чижикова Лидия