Чижикова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижикова Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1951

Сын: Чижиков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Чижиков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина Валенина Михайловна

Отец ребёнка: Чижиков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижиков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Чижиков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижиков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чижиков Михаил

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