Чижикова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1951
Сын: Чижиков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Чижиков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спирина Валенина Михайловна
Отец ребёнка: Чижиков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чижиков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Чижиков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чижиков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чижиков Михаил