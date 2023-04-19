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Vaarand (Warand) Selma
Vaarand (Warand) Selma
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.1923
Дата смерти
18.04.1889
Пол
Женский
Отец
Warand Hans
1880 г.р.
Мать
Warand (Nakk) Katharina
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
18.04.1889
Рождение
04.12.1923
Отец:
Warand Hans
Мать:
Warand Katharina
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