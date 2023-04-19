Vaarand (Warand) Selma — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vaarand (Warand) Selma

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1923

Дата смерти

18.04.1889

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
18.04.1889
Рождение
04.12.1923

Отец: Warand Hans

Мать: Warand Katharina

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