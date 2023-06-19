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Wärand Hans

Место рождения

Вылла, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

03.10.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вылла, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
21.05.1915 ст.

Сын: Väärand Elmar

Мать ребёнка: Wärand Katharina

Рождение ребёнка
07.10.1918

Сын: Väärand Helmut

Мать ребёнка: Wärand Katharina

Рождение ребёнка
30.01.1922

Сын: Väärand Arnold

Мать ребёнка: Wärand Katharina

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
04.12.1923

Дочь: Väärand Selma

Мать ребёнка: Wärand Katharina

Рождение ребёнка
04.12.1923

Дочь: Väärand Elli

Мать ребёнка: Wärand Katharina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Wärand Katharina

Смерть
Неизвестно