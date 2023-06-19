Wärand Hans
Место рождения
Дата рождения03.10.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1915 ст.
Сын: Väärand Elmar
Мать ребёнка: Wärand Katharina
Рождение ребёнка
07.10.1918
Сын: Väärand Helmut
Мать ребёнка: Wärand Katharina
Рождение ребёнка
30.01.1922
Сын: Väärand Arnold
Мать ребёнка: Wärand Katharina
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
04.12.1923
Дочь: Väärand Selma
Мать ребёнка: Wärand Katharina
Рождение ребёнка
04.12.1923
Дочь: Väärand Elli
Мать ребёнка: Wärand Katharina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Wärand Katharina
Смерть
Неизвестно