Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Федорович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.08.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1883 г.р.

Мать

До 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1900 ст.

Отец: Федор Ефимович

Мать: Анна Федотовна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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Смерть
Неизвестно
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