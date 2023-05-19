Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения19.08.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1900 ст.
Отец: Федор Ефимович
Мать: Анна Федотовна
Афанасьевская церковь 19.08.1900 Вилина Андрей Федорович Вилина отец Федор Ефимович мать Анна Федотова Вилина крестьянская девица Ольга Никитична Нарва мещанин Варфоломей Георгиевич Дизеев-Уг... Показать все
Смерть
Неизвестно