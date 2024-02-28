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Руницкий Ян

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

До ?.08.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До ?.08.1887
Коломыя, Івано-Франківська область
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