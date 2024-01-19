Рудницкая (Залесская) Розалия
Место рождения
Дата рождения28.02.1866
Дата смертиПосле 1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1866
Отец: Залесский Ян
Мать: Залеская Мария
Рождение ребёнка
22.10.1889
Сын: Каминский Францижек
Отец ребёнка: Каминский Михаил
Рождение ребёнка
11.12.1891
Дочь: Каминская Елизавета
Отец ребёнка: Каминский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каминский Бенедикт
Отец ребёнка: Каминский Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1892