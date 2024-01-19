Рудницкая (Залесская) Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудницкая (Залесская) Розалия

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

28.02.1866

Дата смерти

После 1892

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1866

Отец: Залесский Ян

Мать: Залеская Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
22.10.1889

Сын: Каминский Францижек

Отец ребёнка: Каминский Михаил

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
11.12.1891

Дочь: Каминская Елизавета

Отец ребёнка: Каминский Михаил

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каминский Бенедикт

Отец ребёнка: Каминский Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1892
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