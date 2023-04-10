Князьков Максим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князькова Полина Максимовна
Мать ребёнка: Князькова Дружина Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Князькова Дружина Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князькова Вероника Максимовна
Мать ребёнка: Князькова Дружина Анастасия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно