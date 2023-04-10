Князьков Максим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князьков Максим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князьков Ефим Григорьевич

Мать: Князькова Меринова Вера Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князькова Полина Максимовна

Мать ребёнка: Князькова Дружина Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князьков Ефим Максимович

Мать ребёнка: Князькова Дружина Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князькова Вероника Максимовна

Мать ребёнка: Князькова Дружина Анастасия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князькова Дружина Анастасия Сергеевна

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