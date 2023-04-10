Князькова Меринова Вера Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Князьков Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князьков Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Князьков Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Князьков Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морковина Князькова Екатерина
Отец ребёнка: Князьков Ефим Григорьевич