Князькова Меринова Вера Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князькова Меринова Вера Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меринов Максим Ильич

Мать: Меринова Калинкина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князьков Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Князьков Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князьков Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Князьков Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князьков Максим Ефимович

Отец ребёнка: Князьков Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морковина Князькова Екатерина

Отец ребёнка: Князьков Ефим Григорьевич