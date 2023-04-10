Князькова Дружина Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князькова Дружина Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князькова Полина Максимовна

Отец ребёнка: Князьков Максим Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князьков Ефим Максимович

Отец ребёнка: Князьков Максим Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князькова Вероника Максимовна

Отец ребёнка: Князьков Максим Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князьков Максим Ефимович

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