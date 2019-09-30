Parland e. Enckell (Runeberg) Heidi
Место рожденияHelsinki, Finland
Дата рождения30.09.1902
Дата смерти03.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Helsinki, Finland
Рождение ребёнка
04.08.1926
Дочь: Birgitta
Отец ребёнка: Enckell Rabbe Arnfinn
Работа или профессия
Неизвестно
kääntäjä, kirjallisuusarvostelija
Смерть
03.01.1990
Helsinki, Finland