Parland e. Enckell (Runeberg) Heidi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Parland e. Enckell (Runeberg) Heidi

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Место рождения

Helsinki, Finland

Дата рождения

30.09.1902

Дата смерти

03.01.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Helsinki, Finland
Рождение ребёнка
04.08.1926

Дочь: Birgitta

Отец ребёнка: Enckell Rabbe Arnfinn

Работа или профессия
Неизвестно
kääntäjä, kirjallisuusarvostelija
Смерть
03.01.1990
Helsinki, Finland
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