Enckell Rabbe Arnfinn
Место рожденияTammela, Finland
Дата рождения03.03.1903
Дата смерти17.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Tammela, Finland
Рождение ребёнка
04.08.1926
Дочь: Birgitta
Мать ребёнка: Parland E. Enckell Heidi
Работа или профессия
Неизвестно
Writer, Author, Poet
Смерть
17.06.1974
Helsinki, Finland
Похороны
Неизвестно
Joroinen, Finland