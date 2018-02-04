Enckell Rabbe Arnfinn — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Enckell Rabbe Arnfinn

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Место рождения

Tammela, Finland

Дата рождения

03.03.1903

Дата смерти

17.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Tammela, Finland
Рождение ребёнка
04.08.1926

Дочь: Birgitta

Мать ребёнка: Parland E. Enckell Heidi

Работа или профессия
Неизвестно
Writer, Author, Poet
Смерть
17.06.1974
Helsinki, Finland
Похороны
Неизвестно
Joroinen, Finland
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