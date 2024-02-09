Феодосия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Кононович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ефим Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Кононович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Борис Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Кононович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Кононович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Кононович

Смерть
Неизвестно
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