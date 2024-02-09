Феодосия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Кононович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ефим Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Кононович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Борис Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Кононович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Кононович
Место жительства
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Кононович
Смерть
Неизвестно