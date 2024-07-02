Яковлев Филипп Кононович 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлев Филипп Кононович

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Феодосия Митрофановна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Яковлев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Митрофановна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Яковлев Ефим Филиппович

Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Митрофановна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Яковлев Борис Филиппович

Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Митрофановна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Яковлева Матрона Филипповна

Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Митрофановна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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