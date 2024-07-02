Яковлев Филипп Кононович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Митрофановна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Митрофановна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Митрофановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Яковлева Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Митрофановна
Смерть
Неизвестно