Минакова Афимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минакова Афимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Минаков Яков Петров

Отец ребёнка: Минаков Петр Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаков Василий Петров

Отец ребёнка: Минаков Петр Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаков Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Минаков Петр Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаков Алексей Петров

Отец ребёнка: Минаков Петр Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаков Михаил Петров

Отец ребёнка: Минаков Петр Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаков Степан Петров

Отец ребёнка: Минаков Петр Яковлев

Смерть
Неизвестно
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