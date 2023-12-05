Минакова Афимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Минаков Яков Петров
Отец ребёнка: Минаков Петр Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минаков Петр Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минаков Петр Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минаков Петр Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минаков Петр Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минаков Петр Яковлев
Смерть
Неизвестно