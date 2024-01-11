Сухих Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухих Харитон (Харка) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухих Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухих Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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