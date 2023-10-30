Кошелева (Мантарова) Устинья Максимовна
Место рождения
Дата рождения02.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1873
Отец: Мантаров Устин Нестерович
Мать: Ксения Агафоновна
Рождение ребёнка
15.07.1893
Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Рождение ребёнка
20.12.1894
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Рождение ребёнка
29.12.1896
Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1899
Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1901
Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1901
Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Рождение ребёнка
27.02.1902
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Рождение ребёнка
01.09.1904
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Рождение ребёнка
02.12.1905
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Рождение ребёнка
10.01.1911
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Рождение ребёнка
14.10.1912
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Рождение ребёнка
03.03.1915
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно