Кошелева (Мантарова) Устинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Мантарова) Устинья Максимовна

Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1873

Отец: Мантаров Устин Нестерович

Мать: Ксения Агафоновна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1893

Сын: Кошелев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1894

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1896

Сын: Кошелев Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Кошелев Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1901

Сын: Кошелев Семён Иванович

Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1901

Сын: Кошелев Семён Иванович

Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1902

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1904

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1905

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1911

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1912

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1915

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Смерть
Неизвестно
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