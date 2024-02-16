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Тростьянский Яков Ильич

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Место рождения

село Ильцовка Алтайского края

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Тростьянский Илья

Мать: не указана

село Ильцовка Алтайского края
прадед Ани Бритвиной -Тростянский Яков Ильич, родился в 1901 году в селе Ильцовка Алтайского края. В 1939 году переехал в Прокопьевск. В 1942 году в возрасте 41 года, был призван на войну. Всю вой... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тростьянский Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Воевал.
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