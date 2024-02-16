Тростьянский Яков Ильич
Место рождениясело Ильцовка Алтайского края
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Тростьянский Илья
село Ильцовка Алтайского края
прадед Ани Бритвиной -Тростянский Яков Ильич, родился в 1901 году в селе Ильцовка Алтайского края. В 1939 году переехал в Прокопьевск. В 1942 году в возрасте 41 года, был призван на войну. Всю вой... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тростьянский Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно
Воевал.