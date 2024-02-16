Тростьянский Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885
Рождение ребёнка
1901
село Ильцовка Алтайского края
прадед Ани Бритвиной -Тростянский Яков Ильич, родился в 1901 году в селе Ильцовка Алтайского края. В 1939 году переехал в Прокопьевск. В 1942 году в возрасте 41 года, был призван на войну. Всю вой... Показать все
Смерть
Неизвестно