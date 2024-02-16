Тростьянский Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТростьянский Илья

Тростьянский Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Тростьянский Семён Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Тростьянский Яков Ильич

Мать ребёнка: не указана

село Ильцовка Алтайского края
прадед Ани Бритвиной -Тростянский Яков Ильич, родился в 1901 году в селе Ильцовка Алтайского края. В 1939 году переехал в Прокопьевск. В 1942 году в возрасте 41 года, был призван на войну. Всю вой... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close