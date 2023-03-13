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Ильина Устинья (Якимова?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

01.01.1840

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ефимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ильинъ Николай

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1833

Дочь: Ильина Маремьяна

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1834

Сын: Ильинъ Яковъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинъ Иванъ

Смерть
01.01.1840
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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