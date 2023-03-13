Ильина Устинья (Якимова?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти01.01.1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Ефимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ильинъ Николай
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.02.1833
Дочь: Ильина Маремьяна
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.06.1834
Сын: Ильинъ Яковъ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильинъ Иванъ
Смерть
01.01.1840