Крайнева Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнева Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1970

Дочь: Норженкова Елена Петровна

Отец ребёнка: Крайнев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.04.1977

Сын: Крайнев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Крайнев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.05.?

Дочь: Хвастунова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Крайнев Петр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайнев Петр Дмитриевич

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