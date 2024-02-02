Крайнева Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1970
Дочь: Норженкова Елена Петровна
Отец ребёнка: Крайнев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.04.1977
Отец ребёнка: Крайнев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.05.?
Дочь: Хвастунова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Крайнев Петр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно