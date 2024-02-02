Крайнев Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнев Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.?

Отец: Крайнев Дмитрий Васильевич

Мать: Крайнева Мария Петровна

Рождение ребёнка
05.01.1970

Дочь: Норженкова Елена Петровна

Мать ребёнка: Крайнева Любовь

Рождение ребёнка
27.04.1977

Сын: Крайнев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Крайнева Любовь

Рождение ребёнка
19.05.?

Дочь: Хвастунова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Крайнева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнев Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крайнева Любовь

Смерть
Неизвестно
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