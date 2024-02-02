Крайнев Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.?
Рождение ребёнка
05.01.1970
Дочь: Норженкова Елена Петровна
Мать ребёнка: Крайнева Любовь
Рождение ребёнка
27.04.1977
Мать ребёнка: Крайнева Любовь
Рождение ребёнка
19.05.?
Дочь: Хвастунова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Крайнева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайнев Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крайнева Любовь
Смерть
Неизвестно