Пигузова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигузова Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Кабина Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Пигузов Филипп Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Дата рождения вычислена по браку.
Рождение ребёнка
15.06.1885 ст.

Сын: Пигузов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Пигузов Филипп Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
26.06.1889 ст.

Дочь: Никуличева Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Пигузов Филипп Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
14.03.1892 ст.

Дочь: Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Пигузов Филипп Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
03.04.1897 ст.

Сын: Пигузов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Пигузов Филипп Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигузов Филипп Анисимович

Смерть
Неизвестно
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