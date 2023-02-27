Пигузова Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Кабина Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Пигузов Филипп Анисимович
Дата рождения вычислена по браку.
Рождение ребёнка
15.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Пигузов Филипп Анисимович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
26.06.1889 ст.
Дочь: Никуличева Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Пигузов Филипп Анисимович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
14.03.1892 ст.
Дочь: Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Пигузов Филипп Анисимович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
03.04.1897 ст.
Сын: Пигузов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Пигузов Филипп Анисимович
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно