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Говорухин Никон Осипович

Место рождения

Куликово, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Говорухин Осип Александрович

Мать: не указана

Куликово, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Говорухин Сидор Никонович

Мать ребёнка: Говорухина Елена Кононовна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Говорухина Соломонида Никоновна

Мать ребёнка: Говорухина Елена Кононовна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Говорухина Матрёна Никоновна

Мать ребёнка: Говорухина Елена Кононовна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говорухин Тимофей Никонович

Мать ребёнка: Говорухина Елена Кононовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорухина Елена Кононовна

Смерть
Неизвестно
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