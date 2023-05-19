Говорухин Никон Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Говорухин Осип Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Говорухин Сидор Никонович
Мать ребёнка: Говорухина Елена Кононовна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Говорухина Соломонида Никоновна
Мать ребёнка: Говорухина Елена Кононовна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Говорухина Матрёна Никоновна
Мать ребёнка: Говорухина Елена Кононовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говорухин Тимофей Никонович
Мать ребёнка: Говорухина Елена Кононовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно