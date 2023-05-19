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Петр Платонов

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1749 г.р.

Дети

Около 1791 г.р.
Между 1792 и 1798 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Платон Иванов

Мать: Евфимия Иванова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Васса Тарасова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1798

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Васса Тарасова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Феврония (Агафья) Петрова

Мать ребёнка: Васса Тарасова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Васса Тарасова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Евтихий Петров

Мать ребёнка: Васса Тарасова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Евстафий Петров

Мать ребёнка: Васса Тарасова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Лаврентий Петров

Мать ребёнка: Васса Тарасова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1811
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