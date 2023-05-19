Петр Платонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Платон Иванов
Мать: Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Васса Тарасова
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1798
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Васса Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Феврония (Агафья) Петрова
Мать ребёнка: Васса Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Васса Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Евтихий Петров
Мать ребёнка: Васса Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Евстафий Петров
Мать ребёнка: Васса Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Лаврентий Петров
Мать ребёнка: Васса Тарасова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1811