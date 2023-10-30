Корецкая (Галецкая) Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корецкая (Галецкая) Анастасия Семёновна

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Бракосочетание
Около 1742

Муж: Корецкий Фёдор Петрович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
07.03.1743

Сын: Корецкий Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Корецкий Фёдор Петрович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Жураковская Параскевия Фёдоровна

Отец ребёнка: Корецкий Фёдор Петрович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Кулябко Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Корецкий Фёдор Петрович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
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