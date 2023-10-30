Корецкая (Галецкая) Анастасия Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1742
Рождение ребёнка
07.03.1743
Сын: Корецкий Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Корецкий Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Жураковская Параскевия Фёдоровна
Отец ребёнка: Корецкий Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Кулябко Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Корецкий Фёдор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно