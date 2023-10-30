Жураковская (Корецкая) Параскевия Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Бракосочетание
Около 1760
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Жураковская Мария Петровна
Отец ребёнка: Жураковский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Жураковская Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Жураковский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Жураковская Надежда Петровна
Отец ребёнка: Жураковский Пётр Яковлевич
(укр.) Надія Петрівна Жураківська
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Жураковский Павел Петрович
Отец ребёнка: Жураковский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Жураковская Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Жураковский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Жураковский Андрей Петрович
Отец ребёнка: Жураковский Пётр Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно