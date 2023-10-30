Жураковская (Корецкая) Параскевия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жураковская (Корецкая) Параскевия Фёдоровна

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Корецкий Фёдор Петрович

Мать: Корецкая Анастасия Семёновна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Бракосочетание
Около 1760

Муж: Жураковский Пётр Яковлевич

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Жураковская Мария Петровна

Отец ребёнка: Жураковский Пётр Яковлевич

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Жураковская Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Жураковский Пётр Яковлевич

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Жураковская Надежда Петровна

Отец ребёнка: Жураковский Пётр Яковлевич

Новый Стародуб, Кіровоградська область
(укр.) Надія Петрівна Жураківська
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Жураковский Павел Петрович

Отец ребёнка: Жураковский Пётр Яковлевич

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Жураковская Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Жураковский Пётр Яковлевич

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Жураковский Андрей Петрович

Отец ребёнка: Жураковский Пётр Яковлевич

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
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