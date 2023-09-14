Рябова (Семавина) Ксения Филиппова
Место рожденияг. Белорецк
Дата рождения1787
Дата смерти19.06.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
г. Белорецк
18 лет в 1804 невеста РС 1816 д. Ломовка 060 №213 28 лет
Бракосочетание
29.07.1804
Муж: Рябов Осип Елисеев
г. Белорецк
Рождение ребёнка
04.02.1809
Сын: Рябов Семён Осипов
Отец ребёнка: Рябов Осип Елисеев
д. Ломовка
24 года на РС 1834
Смерть
19.06.1834
г. Белорецк
50 лет