Рябова (Семавина) Ксения Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Семавина) Ксения Филиппова

Место рождения

г. Белорецк

Дата рождения

1787

Дата смерти

19.06.1834

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Семавин Филипп Никифоров

Мать: Семавина Евдокия Андреева

г. Белорецк
18 лет в 1804 невеста РС 1816 д. Ломовка 060 №213 28 лет
Бракосочетание
29.07.1804

Муж: Рябов Осип Елисеев

г. Белорецк
Рождение ребёнка
04.02.1809

Сын: Рябов Семён Осипов

Отец ребёнка: Рябов Осип Елисеев

д. Ломовка
24 года на РС 1834
Смерть
19.06.1834
г. Белорецк
50 лет
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