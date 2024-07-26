Илемков Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1966
Отец: Илемков Михаил Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Илемкова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илемкова Елена
Рождение ребёнка
02.02.1991
Дочь: Мыльникова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Илемкова Елена