Илемков Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлемков Сергей Михайлович

Илемков Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1966

Отец: Илемков Михаил Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Илемкова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илемкова Елена

Рождение ребёнка
02.02.1991

Дочь: Мыльникова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Илемкова Елена

Мы используем куки для улучшения работы сайта.