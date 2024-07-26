Илемкова (Кульман) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова (Кульман) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Илемков Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илемков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
02.02.1991

Дочь: Мыльникова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Илемков Сергей Михайлович

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