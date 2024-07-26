Илемкова (Кульман) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Илемков Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1991
Дочь: Мыльникова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Илемков Сергей Михайлович