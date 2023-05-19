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Важник Николай Григорьевич

Место рождения

Копейное, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

08.01.1892

Дата смерти

27.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1892

Отец: Важник Григорий Андреев

Мать: Важник Ирина Макарьева

Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.04.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Важник Евдокия

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1918

Дочь: Слуцкая Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Важник Евдокия

124 Ludlow Street, NY
Рождение ребёнка
30.03.1925

Сын: Важник Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Важник Евдокия

Brooklyn, NY, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Presser
Смерть
27.06.1963
New York City, NY United States
Похороны
Неизвестно
USA
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