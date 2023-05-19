Важник Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1892
Дата смерти27.06.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1892
Отец: Важник Григорий Андреев
Мать: Важник Ирина Макарьева
Рождение ребёнка
07.04.1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Важник Евдокия
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Рождение ребёнка
21.05.1918
Дочь: Слуцкая Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Важник Евдокия
124 Ludlow Street, NY
Рождение ребёнка
30.03.1925
Сын: Важник Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Важник Евдокия
Brooklyn, NY, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Presser
Смерть
27.06.1963
New York City, NY United States
Похороны
Неизвестно
USA