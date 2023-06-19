Важник (Грабовская) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важник (Грабовская) Евдокия

Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

15.03.1895

Дата смерти

19.09.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1918 г.р.
1925 г.р.

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.04.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Важник Николай Григорьевич

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1918

Дочь: Слуцкая Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Важник Николай Григорьевич

124 Ludlow Street, NY
Рождение ребёнка
30.03.1925

Сын: Важник Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Важник Николай Григорьевич

Brooklyn, NY, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.09.1983
New York, New York United States
Похороны
Неизвестно
United States