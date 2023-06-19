Важник (Грабовская) Евдокия
Место рождения
Дата рождения15.03.1895
Дата смерти19.09.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Важник Николай Григорьевич
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Рождение ребёнка
21.05.1918
Дочь: Слуцкая Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Важник Николай Григорьевич
124 Ludlow Street, NY
Рождение ребёнка
30.03.1925
Сын: Важник Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Важник Николай Григорьевич
Brooklyn, NY, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.09.1983
New York, New York United States
Похороны
Неизвестно
United States