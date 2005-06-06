Grīva Aleksandrs Sašiņš — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGrīva Aleksandrs Sašiņš

Grīva Aleksandrs Sašiņš

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1938

Дата смерти

06.06.2005

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1938

Отец: Grīva Aleksandrs (Lībietis)

Мать: Grīva (Ploriņa) Aleksandra

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Grīva (Dūmiņa) Monika

Работа или профессия
Неизвестно
Художественный руководитель студии звукозаписи Всесоюзной компании «Мелодия», а также главный звукорежиссер. (с 1966 года)
Развод
Неизвестно

Жена: Grīva (Dūmiņa) Monika

Бракосочетание
26.04.1956

Жена: Grīva (Dūmiņa) Monika

Смерть
06.06.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.