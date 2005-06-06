Grīva Aleksandrs Sašiņš
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1938
Дата смерти06.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Grīva (Dūmiņa) Monika
Работа или профессия
Неизвестно
Художественный руководитель студии звукозаписи Всесоюзной компании «Мелодия», а также главный звукорежиссер. (с 1966 года)
Развод
Неизвестно
Жена: Grīva (Dūmiņa) Monika
Бракосочетание
26.04.1956
Жена: Grīva (Dūmiņa) Monika
Смерть
06.06.2005