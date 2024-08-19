Grīva (Dūmiņa) Monika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grīva (Dūmiņa) Monika

Место рождения

Latvija

Дата рождения

12.12.1927

Дата смерти

20.05.1973

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1938 г.р.
1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1927

Отец: Dūmiņš Jānis

Мать: Dūmiņa (Jurgena) Monika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Grīva Aleksandrs Sašiņš

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Saulītis Ojārs

Развод
Неизвестно

Муж: Grīva Aleksandrs Sašiņš

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Saulītis Ojārs

Бракосочетание
26.04.1956

Муж: Grīva Aleksandrs Sašiņš

Смерть
20.05.1973

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