Grīva (Dūmiņa) Monika
Место рожденияLatvija
Дата рождения12.12.1927
Дата смерти20.05.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1927
Отец: Dūmiņš Jānis
Мать: Dūmiņa (Jurgena) Monika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Grīva Aleksandrs Sašiņš
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Saulītis Ojārs
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Saulītis Ojārs
Бракосочетание
26.04.1956
Смерть
20.05.1973