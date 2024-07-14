Шоликъ Стефанiда Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1838
Отец ребёнка: Шоликъ Романъ Максимовъ
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Шоликъ Настасiя Романова
Отец ребёнка: Шоликъ Романъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Шоликъ Романъ Максимовъ
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Шоликъ Романъ Максимовъ
Головеньки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно