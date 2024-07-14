Шоликъ Стефанiда Стефанова 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ Стефанiда Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1815 и 1817 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоликъ Романъ Максимовъ

Рождение ребёнка
Между 1835 и 1838

Сын: Шоликъ Евфимъ Романовъ

Отец ребёнка: Шоликъ Романъ Максимовъ

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Шоликъ Настасiя Романова

Отец ребёнка: Шоликъ Романъ Максимовъ

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шоликъ Яковъ Романовъ

Отец ребёнка: Шоликъ Романъ Максимовъ

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Шоликъ Стефан Романовъ

Отец ребёнка: Шоликъ Романъ Максимовъ

Головеньки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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