Шоликъ Евфимъ Романовъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1835 и 1838
Дата смерти08.01.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1838
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1862
Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова
Рождение ребёнка
03.10.1864
Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова
Рождение ребёнка
03.10.1864
Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова
Рождение ребёнка
06.10.1865
Сын: Шоликъ Фома Евфимов
Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова
Рождение ребёнка
06.11.1872
Дочь: Шоликъ Параскева Евфимова
Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова
Рождение ребёнка
28.04.1874
Дочь: Шоликъ Александра Евфимова
Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова
Рождение ребёнка
21.10.1875
Дочь: Шоликъ Марiя Евфимова
Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова
Смерть
08.01.1893
Головеньки, Чернігівська область
от удушья