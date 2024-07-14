Шоликъ Евфимъ Романовъ Между 1835 и 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ Евфимъ Романовъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1835 и 1838

Дата смерти

08.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1838

Отец: Шоликъ Романъ Максимовъ

Мать: Шоликъ Стефанiда Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шоликъ Анастасiя Федорова

Рождение ребёнка
25.11.1862

Сын: Шоликъ Алипiй Евфимовъ

Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова

Рождение ребёнка
03.10.1864

Сын: Шоликъ Деонисiй Евфимов

Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова

Рождение ребёнка
03.10.1864

Сын: Шоликъ Гурiй Евмимовъ

Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова

Рождение ребёнка
06.10.1865

Сын: Шоликъ Фома Евфимов

Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова

Рождение ребёнка
06.11.1872

Дочь: Шоликъ Параскева Евфимова

Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова

Рождение ребёнка
28.04.1874

Дочь: Шоликъ Александра Евфимова

Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова

Рождение ребёнка
21.10.1875

Дочь: Шоликъ Марiя Евфимова

Мать ребёнка: Шоликъ Анастасiя Федорова

Смерть
08.01.1893
Головеньки, Чернігівська область
от удушья

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