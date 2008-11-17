Серго Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1950
Дата смерти17.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1950
Отец: Серга Иван Иванович
Мать: Кашляк Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1980
Сын: Серго Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Серго Галина Николаевна
Рождение ребёнка
28.08.1987
Дочь: Серго Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Серго Галина Николаевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серго Галина Николаевна
Смерть
17.11.2008