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Серго Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1950

Дата смерти

17.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1950

Отец: Серга Иван Иванович

Мать: Кашляк Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1980

Сын: Серго Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Серго Галина Николаевна

Рождение ребёнка
28.08.1987

Дочь: Серго Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Серго Галина Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серго Галина Николаевна

Смерть
17.11.2008
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