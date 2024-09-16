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Лакшин Владимир Иванович

Место рождения

Родионово Московской области

Дата рождения

15.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1947

Отец: Лакшин Иван Степанович

Мать: Лакшина Галина Петровна

Родионово Московской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лакшина Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
22.02.1974

Жена: не указана

Бракосочетание
22.02.1974

Жена: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1975

Дочь: Касьянова Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

г. Лыткарино Московской области
Награда
1997
Награда
2014

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