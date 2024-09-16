Лакшин Владимир Иванович
Место рожденияРодионово Московской области
Дата рождения15.04.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1947
Отец: Лакшин Иван Степанович
Мать: Лакшина Галина Петровна
Родионово Московской области
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
22.02.1974
Жена: не указана
Бракосочетание
22.02.1974
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1975
Дочь: Касьянова Мария Владимировна
Мать ребёнка: не указана
г. Лыткарино Московской области
Награда
1997
Награда
2014